Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) iki oturumu da tamamlandı. Bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapacak olan öğrenciler ve velileri, tercihlerin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılacak? 2019 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2019 LGS tercihleri ile ilgili merak edilenler... Tercihlerin hangi tarihte yapılacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak. Peki LGS 2019 puan hesaplama kaç net kaç puan eder? LGS liselere geçiş sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?