LGS puan hesaplama araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 8'nci sınıfı tamamladıktan sonra öğrenimine lisede devam etmek ve merkezi sınav ile öğrenci alımı yapan liselere girmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava giriyorlar. 1 Haziran'da düzenlenen LGS sonuçları 24 Haziran'da erişime açılacak. Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak. Önceki sistemde yanlışlar doğruları götürmediği için öğrenciler cevabından emin olmadıkları sorularda, şıklar üzerinden eleme yaparak en yakın seçeneği işaretliyordu ve boş soru bırakmıyordu. Yeni sistemde ise yapılan her 3 yanlış 1 doğruyu götürecek