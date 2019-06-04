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  • 04.06.2019 11:50
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 11:50

2019 puan hesaplama ? nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı'nın () iki oturumu da tamamlandı. Bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapacak olan öğrenciler ve velileri, tercihlerin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılacak? 2019 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2019 LGS tercihleri ile ilgili merak edilenler... Tercihlerin hangi tarihte yapılacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden 'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak. Peki ? nasıl yapılır?

LGS puan hesaplama araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 8'nci sınıfı tamamladıktan sonra öğrenimine lisede devam etmek ve merkezi sınav ile öğrenci alımı yapan liselere girmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava giriyorlar. 1 Haziran'da düzenlenen LGS sonuçları 24 Haziran'da erişime açılacak. Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak. Önceki sistemde yanlışlar doğruları götürmediği için öğrenciler cevabından emin olmadıkları sorularda, şıklar üzerinden eleme yaparak en yakın seçeneği işaretliyordu ve boş soru bırakmıyordu. Yeni sistemde ise yapılan her 3 yanlış 1 doğruyu götürecek

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