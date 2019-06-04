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  • 04.06.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 22:52

ne zaman açıklanacak? açıklandı mı?

Geçen hafta İOKBS sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler şimdi gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, ne zaman açıklanacak? açıklandı mı? İşte sınava dair detaylar...

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 2 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından binlerce öğrenci ve veli "İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İOKBS soru ve cevapları açıklandı mı? İşte İOKBS sınavına dair bilinmesi gerekenler...

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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