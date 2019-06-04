İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 2 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından binlerce öğrenci ve veli "İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İOKBS soru ve cevapları açıklandı mı? İşte İOKBS sınavına dair bilinmesi gerekenler...

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.