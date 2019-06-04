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  • 05.06.2019 00:12
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 00:13

ne zaman? açıklandı!

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) öğrenim gören binlerce öğrenci AÖL sınav tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Öğrenciler şimdi " ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 3. dönem sınav tarihlerini açıkladı.

AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Lise'de eğitimini sürdüren öğrenciler AÖL sınav tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Merak edilen soruların başında " ne zaman yapılacak?" sorusu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 3. dönem sınav tarihlerini açıkladı. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavları 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak. 3. dönem sınav giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinden itibaren açık lise öğrencilerinin erişimine açılacak.

AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri, 21 Ağustos - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

SINAVA GİRİŞTE NELER GELİYOR?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerin geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Öte yandan, sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

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