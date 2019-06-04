Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde sınavlara giriyorlar. Bahar dönemi final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. Gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. 10-14 Haziran tarihleri arasında açıklanması düşünülüyor. Belirttiğimiz gibi tarihler tahminidir. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...