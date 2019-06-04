25-26 Mayıs AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavının ardından soru ve cevaplar yayınlandı. Soru ve cevapların erişime açılmasının ardından adaylar sonuçlara kilitlendi. AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 öğretim yılı akademik takvimine göre bahar dönemi final sınavları 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar tarihlerinde yapıldı. Sınava giren öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklemeye başladılar. Sonuçların açıklanmasının ardından geçme notunu alamayan öğrenciler üç ders sınavına girecekler. AÖF sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.