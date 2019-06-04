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  • 04.06.2019 17:31
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 17:31

25-26 Mayıs sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi açıklanır?

Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde sınavlara giriyorlar. Bahar dönemi final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. Gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. 10-14 Haziran tarihleri arasında açıklanması düşünülüyor. Belirttiğimiz gibi tarihler tahminidir. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde takvim.com.tr olarak aktarmaya devam edeceğiz. Peki, sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

25-26 Mayıs AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen AÖF final sınavının ardından soru ve cevaplar yayınlandı. Soru ve cevapların erişime açılmasının ardından adaylar sonuçlara kilitlendi. AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 öğretim yılı akademik takvimine göre bahar dönemi final sınavları 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar tarihlerinde yapıldı. Sınava giren öğrenciler sonuçların açıklanmasını beklemeye başladılar. Sonuçların açıklanmasının ardından geçme notunu alamayan öğrenciler üç ders sınavına girecekler. AÖF sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

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