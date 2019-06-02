PYBS İOKBS 2019 parasız bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? PYBS kaç puanla kazanılır?

PYBS İOKBS hesaplaması nasıl yapılır? İOKBS bursluluk sınavı puan hesaplama yöntemi merak edilen konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yarın gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacak. Burs imkanı yakalamak isteyen binlerce öğrenci, İOKBS'de 4 seçenekli 100 soruyu 120 dakikada cevaplayacak. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak. İOKBS bursluluk sınavı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte İOKBS hakkında merak edilenler...

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

* Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

* İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

* Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur.Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

* Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

* Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

* Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

* Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

* Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

* Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

PYBS İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

PYBS KAÇ PUANLA KAZANILIR?

PYBS de 100 soru soruluyor ve normal şartlardaki bir öğrenci için yani diğer çocuk kontenjanı için PYBS de en az 90 net yapması gerekiyor. Yani öğrencilerin en fazla 10 yanlış yapması lazım.

5.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

6.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,

5.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 450,184

5.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 311, 902

5.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 143, 976

5.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 439,906

6.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

6.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,

6.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 419,755

6.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 172,85

6.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 118,702

6.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 415,313

7.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

7.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,

7.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 409,379

7.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 163,983

7.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 129,643

7.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 410,205

8.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

8.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,

8.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 438,910

8.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 192,77

8.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 135,12

8.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 437,15

9.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

9.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,

9.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 394,447

9.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 152,052

9.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 129,576

9.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 344,631

10.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

10.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,

10.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 450,184

10.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 311, 902

10.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 143, 976

10.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 439,906

11.SINIF BURSLULUK KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

11.sınıf Taban Puanlarına baktığımızda,

11.SINIF DİĞER ÇOCUK K. TABAN PUAN: 405,668

11.SINIF ÖĞRETMEN ÇOCUĞU K. TABAN PUAN: 205,417

11.SINIF KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK K. TABAN PUAN: 148,879

11.SINIF BULUNDUĞU YERDE OKUL YOK K. TABAN PUAN: 352,656