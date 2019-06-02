PYBS İOKBS 2019 e-okul tercihleri nasıl yapılacak? PYBS bursluluk sınav sonuçları nasıl öğrenilecek? 2019 yılı PYBS sonucu parasız yatılılık veya bursluluktan faydalanma hakkı kazanan öğrenciler okul tercihi yapacaklar. PYBS Tercih kodları, bursluluk kodları ve tercih listeleri (http://www.meb.gov.tr) ile (http://oges.meb.gov.tr) internet adreslerinde olacak. 2019 PYBS Tercih Kılavuzu, e kılavuz E okul uygulaması üzerinden indirilebilecek. Tercihler yapıldıktan sonra kazanıp kazanmadığınızı PYBS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğreneceksiniz. PYBS Bursluluk sınavı (İOKBS) 10:00'da başladı. MEB tarafından gerçekleştirilen Bursluluk Sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri katıldı.

PYBS İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

2019 PYBS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tercihler yapıldıktan sonra PYBS kazanıp kazanmadığınızı PYBS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğreneceksiniz.

PYBS 2019 sonuçlarına ayrıca E Okul sistemi üzerinde de giriş yaparak öğrenebileceksiniz.

PYBS İOKBS 2018 YILI TABAN VE TAVAN PUANLAR

-Diğer çocuk kontenjanı : 450,184 puan

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 311,902 puan

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 143,976 puan

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 439,906 puan

6. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 419,755

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 172,85

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 118,702

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 415,313

7. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 409,379

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 163,983

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,643

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 410,205

8. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 438,910

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 192,77

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 135,12

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 437,15

9. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 394,447

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 152,052

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,576

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 344,631

10. Sınıf Bursluluk PYBS Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 388,864

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 187,762

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 138,222

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 338,206

11. Sınıf Bursluluk PYBS Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 405,668

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 205,417

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 148,879

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 352,656

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine öğrenci girişi yapmak için e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayın. Karşınıza gelen mavi ekranın sol tarafında bulunan bilgileri doldurun. Ardından sisteme girişiniz başarılı bir şekilde sağlanacaktır.

E OKUL İLE TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Dönem sonlarında öğrenciler tarafından merak edilen takdir-teşekkür hesaplamaları E-Okul ile yapılabilir. Takdir-teşekkür hesaplamasının yapılabilmesi için, öğrencinin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir. Öğrencinin takdir-teşekkür belgesi alacağını yıl sonu başarı puanı belirler. Yıl sonu başarı puanı; 85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi alırlar.

İkinci aşamada öğrenciye dair bilgiler istenecektir. Bu bilgiler arasında öğrencinin doğum günü, öğrencinin nüfusa kayıt olduğu il veya ilçe, öğrencinin okuduğu sınıf şubesi, cilt no ve aile sıra no yer almaktadır. Bu bilgileri de girdikten sonra öğrencinin fotoğrafı seçilir ve sisteme giriş yapılır.

e-Okul giriş işlemi böylece tamamlanır ve açılan ekranda sol menüde seçenekler görüntülenir. Sol menüden Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Davranış Notları, Şube Yazılı Ortalamaları ve Sınav Tarihleri gibi birçok işlem ile öğrencinin eğitimine ilişkin son durum görüntülenebilir.

E-OKUL'DA HANGİ BİLGİLER BULUNUR?

Haftalık ders programı: Ders programına göre hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.

Not bilgisi: Öğrencilerin başarı durumu güncel olarak bu bölümden takip edilebilir. Sınavlardan, sözlülerden, ödevlerden alınan puanlar öğretmenler tarafından sisteme girildikten sonra görülebilir. Devamsızlık bilgisi: Öğrencinin hangi gün okula gittiği hangi gün gitmediği bilgisine ulaşılabilir. Bunun dışında geç kalma durumları da bu bölümden görülebilir.

Sınav tarihleri: Sınav takvimleri belli olduktan sonra, bu bölümde yayınlanır. Öğrenciler ve veliler sınav programının takibini yapabilir. Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, diploma puanı, okunan kitaplar, nakil durumu, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgileri gibi bilgilere de E-Okul ile ulaşılabilir.

PYBS SINAVI NEDİR?

Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS sınavından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Ancak 5. Ve 9,10,11'nci sınıflara giden öğrenciler, sadece bu bursa özel yapılan sınava girmek zorundadır.

Devlet parasız yatılılık bursu sınavı yılda bir kez sınıflara göre yapılmaktadır. Sorular genel değil, o yılın soruları olup, öğrencilerin bilgileri taze iken sınav yapılır. Sınavın kazanılması kolaydır. Çünkü devlet parasız yatılılık bursuna çok ciddi rakamlarda kişiye verilmektedir. Ancak sınavlar düşündürücü ve yoruma dayalıdır. Sınavda ne kadar başarılı olunursa, DPY bursunu almakta o kadar kolaydır. DPY bursunun sonuçları ise sınavdan 1 – 2 ay sonra açıklanır ve kazanıp, kazanamadığınızda buralarda belli olur. Kazanan kişiler gerekli bilgileri okulları aracılığıyla gönderir ve bursunu almaya başlar. Kazanamayan kişiler ise seneye eğer ki şartları uyuyorsa tekrar girebilir.