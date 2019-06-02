meb.gov.tr: 2019 Liselere Geçiş LGS sınavı soru ve cevapları MEB açıklaması. LGS sınavı dün saat 10.00'da gerçekleşti. Öğrenciler ilk oturuma 09.30'da ikinci oturama ise 11.30'da girdi. Sınav sonrası tüm öğrencilerin aklında tek bir soru vardı, o da soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağıydı. MEB bugün beklentilere son verdi ve biraz önce soru ve cevapların yayımlandığını duyurdu. LGS soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız. Bu arada sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.