LGS yüzdelik dilim hesaplama ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. LGS yüzdelik dilimi nasıl hesaplanır? 2019 yılında Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Yerleştirme için merkezi sınav 1 Haziran'da yapıldı. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifade edilmiş halidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini yayınlıyor. Yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Peki, yüzdelik dilim nedir? ve LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...