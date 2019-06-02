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  • 03.06.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 13:54

yüzdelik dilim nedir? 2019 LGS lise ları - ve yüzdelik dilimleri

2019 lise ları - ve yüzdelik dilimleri e okul - ? nca () 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir.

LGS yüzdelik dilim hesaplama ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. LGS yüzdelik dilimi nasıl hesaplanır? 2019 yılında Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Yerleştirme için merkezi sınav 1 Haziran'da yapıldı. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifade edilmiş halidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini yayınlıyor. Yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Peki, yüzdelik dilim nedir? ve LGS yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

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