2019 yılında Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Yerleştirme için merkezi sınav 1 Haziran'da yapıldı.
2019 yılında Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Yerleştirme için merkezi sınav 1 Haziran'da yapıldı.
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