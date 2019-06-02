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  • 03.06.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 12:27

yüzdelik dilim hesaplama ile ilgili açıklamalar araştırılıyor

nca () 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi () sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise larını merak ediyor.

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