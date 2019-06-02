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  • 02.06.2019 14:33
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 14:50

taban tavan puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2019 ve açıklaması

sınavının yapılmasının ardından öğrenciler LGS ile ilgili sorgulamalar yapıyor. LGS taban puanları ve 2019 yılında da merak ediliyor. LGS taban puanları ile ilgili açıklaması araştırılıyor. Peki taban puanları ne zaman açıklanır? LGS 2019 yılında 1 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını ve tercih yapmayı bekliyorlar. Lise sınav sonuçları ’da erişime açılacak. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Peki , ne zaman açıklanır? 2019 ve yüzdelik dilimleri var mı?

LGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2019 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB açıklaması. LGS sınavının yapılmasının ardından öğrenciler LGS ile ilgili sorgulamalar yapıyor. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2019 yılında da merak ediliyor. LGS taban puanları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. Peki 2019 Lise taban puanları ne zaman açıklanır? LGS 2019 yılında 1 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını ve tercih yapmayı bekliyorlar. Lise sınav sonuçları 24 Haziran'da erişime açılacak. LGS tercihlerinin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde lise puanları da yer alacak. Sonuçlar 24 Haziran Pazartesi günü erişime açılacak.

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