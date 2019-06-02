meb.gov.tr: 2019 Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) yurt içinde 1 milyon 73 bin 456, yurt dışında 557 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Yaklaşık bir milyon öğrenci sınava katılım sağladı ve 90 soruya 155 dakika boyunca cevap verdiler. Sınavın bitişiyle birlikte öğrenciler hangi sorularda yanlış yaptıklarını incelemek için "LGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?" sorusuna cevap aradı. Milli Eğitim Bakanlığı bu sabırsız bekleyişe bir gün sonra son verdi. İşte 2019 Liselere Geçiş LGS sınavı soru ve cevapları ve LGS soru kitapçığı detayları. LGS soru ve cevaplara erişmek için aşağıdaki linke tıklayınız...