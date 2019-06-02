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  • 03.06.2019 13:50
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 13:50

soru kitapçığı ve cevap anahtarı - .gov.tr: soruları cevapları MEB açıklaması

.gov.tr: sınavı soru ve cevapları MEB açıklaması. dün saat 10.00'da gerçekleşti. Öğrenciler ilk oturuma 09.30'da ikinci oturama ise 11.30'da girdi. Sınav sonrası tüm öğrencilerin aklında tek bir soru vardı, o da soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağıydı. MEB bugün beklentilere son verdi ve biraz önce soru ve cevapların yayımlandığını duyurdu. LGS soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız. Bu arada sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

meb.gov.tr: 2019 Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) yurt içinde 1 milyon 73 bin 456, yurt dışında 557 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Yaklaşık bir milyon öğrenci sınava katılım sağladı ve 90 soruya 155 dakika boyunca cevap verdiler. Sınavın bitişiyle birlikte öğrenciler hangi sorularda yanlış yaptıklarını incelemek için "LGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?" sorusuna cevap aradı. Milli Eğitim Bakanlığı bu sabırsız bekleyişe bir gün sonra son verdi. İşte 2019 Liselere Geçiş LGS sınavı soru ve cevapları ve LGS soru kitapçığı detayları. LGS soru ve cevaplara erişmek için aşağıdaki linke tıklayınız...

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HaberlerEğitim HaberleriLGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı - meb.gov.tr: 2019 Liselere Geçiş LGS sınavı soruları cevapları MEB açıklaması
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