LGS sınavının yapılmasının ardından öğrenciler LGS ile ilgili sorgulamalar yapıyor. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2019 yılında da merak ediliyor. LGS taban puanları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor.
LGS sınavının yapılmasının ardından öğrenciler LGS ile ilgili sorgulamalar yapıyor. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2019 yılında da merak ediliyor. LGS taban puanları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor.
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