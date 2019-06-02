Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 03.06.2019 13:55
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 12:05

2019 taban puanları ne zaman açıklanacak?

2019 lise taban puanları ve açıklaması. LGS sınavının yapılmasının ardından öğrenciler LGS ile ilgili sorgulamalar yapıyor. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2019 yılında da merak ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriLGS 2019 taban puanları ne zaman açıklanacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri