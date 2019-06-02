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  • 02.06.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 19:24

ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı yayınlandı mı?

Bursluluk sınavı bugün binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şimdi birçok öğrenci ve veli " ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bugün bursluluk sınavı İOKBS sınavına giren öğrenciler merakla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Sınavın ardından gözler sınavın açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2019 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte birçok öğrenci ve velinin araştırdığı o sorunun yanıtı...

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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