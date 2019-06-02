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  • 03.06.2019 13:46
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 17:15

bursluluk sınavı kaç net kaç puan eder?

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına () başvurmuş olan öğrenciler, 2 Haziran Pazar günü sınava girdiler. 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 2 Haziran 2019 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00'da, ÖDSGM tarafından yapıldı.

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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