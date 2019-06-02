İOKBS 2019 e-okul tercihleri nasıl yapılacak?

Bursluluk sınavı 10:00'da başladı. Binlerce öğrenci adayını yakından ilgilendiren Bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri katıldı. 120 dakika sürecek olan sınav 12:00'de sona erdi. Bursluluk sınavı sınavı sonrasında öğrenciler sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başlayacak.

PYBS İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

2019 PYBS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tercihler yapıldıktan sonra PYBS kazanıp kazanmadığınızı PYBS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğreneceksiniz.

PYBS 2019 sonuçlarına ayrıca E Okul sistemi üzerinde de giriş yaparak öğrenebileceksiniz.

PYBS İOKBS 2018 YILI TABAN VE TAVAN PUANLAR

-Diğer çocuk kontenjanı : 450,184 puan

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 311,902 puan

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 143,976 puan

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 439,906 puan

6. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 419,755

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 172,85

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 118,702

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 415,313

7. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 409,379

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 163,983

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,643

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 410,205

8. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 438,910

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 192,77

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 135,12

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 437,15

9. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 394,447

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 152,052

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,576

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 344,631

10. Sınıf Bursluluk PYBS Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 388,864

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 187,762

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 138,222

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 338,206

11. Sınıf Bursluluk PYBS Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 405,668

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 205,417

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 148,879

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 352,656