2019 yılı İOKBS PYBS parası hangi aylarda ödenecek - PYBS burs ücreti ne kadar oldu? Bursluluk sınavı sonuçları için MEB kesin tarihi açıkladı. 2018 İOKBS sonuçları için artık geri sayım başladı. Kaç gün sonra bursluluk sınavı açıklanacak soruları 2 Haziran'da yapılan sınavın ardından merak konusu oldu. Bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz günü öğrencilerin sorgulamasına açılacak. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerini katıldığı İOKBS sonuçları http://odsgm.meb.gov.tr adresinden online TC şifresi ile sorgulanacak. Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

İOKBS BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. Yıllara göre İOKBS burs ücretini inceleyelim:

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

Not: Burs maaşları yapılan değişiklikle birlikte artık Vakıfbank hesaplarına yatırılmaktadır.

İOKBS BURSLARI NE ZAMAN VERİLECEK

Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e - Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir. Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18. Maddesine göre yapılacaktır.

İOKBS BURSLARI KİMLERE VERİLİR?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

BURSLULUK SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

(-) Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

(-) Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,

(-) Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

(-) Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

(-) Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

(-) Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

(-) Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

(-) Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

(-) Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,

PYBS SINAVI NEDİR?

Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS sınavından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Ancak 5. Ve 9,10,11'nci sınıflara giden öğrenciler, sadece bu bursa özel yapılan sınava girmek zorundadır.

Devlet parasız yatılılık bursu sınavı yılda bir kez sınıflara göre yapılmaktadır. Sorular genel değil, o yılın soruları olup, öğrencilerin bilgileri taze iken sınav yapılır. Sınavın kazanılması kolaydır. Çünkü devlet parasız yatılılık bursuna çok ciddi rakamlarda kişiye verilmektedir. Ancak sınavlar düşündürücü ve yoruma dayalıdır. Sınavda ne kadar başarılı olunursa, DPY bursunu almakta o kadar kolaydır. DPY bursunun sonuçları ise sınavdan 1 – 2 ay sonra açıklanır ve kazanıp, kazanamadığınızda buralarda belli olur. Kazanan kişiler gerekli bilgileri okulları aracılığıyla gönderir ve bursunu almaya başlar. Kazanamayan kişiler ise seneye eğer ki şartları uyuyorsa tekrar girebilir.