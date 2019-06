2019 PYBS İOKBS sınavı taban tavan puanları kaç? İOKBS bursluluk sınavı kaç net kaç puan eder? İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına (İOKBS) başvurmuş olan öğrenciler, 2 Haziran Pazar günü sınava girdiler. 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 2 Haziran 2019 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00'da, ÖDSGM tarafından yapıldı. PYBS Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır.

PYBS İOKBS 2018 YILI TABAN VE TAVAN PUANLAR

-Diğer çocuk kontenjanı : 450,184 puan

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 311,902 puan

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 143,976 puan

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 439,906 puan

6. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 419,755

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 172,85

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 118,702

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 415,313

7. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 409,379

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 163,983

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,643

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 410,205

8. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 438,910

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 192,77

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 135,12

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 437,15

9. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 394,447

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 152,052

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 129,576

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 344,631

10. Sınıf Bursluluk PYBS Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 388,864

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 187,762

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 138,222

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 338,206

11. Sınıf Bursluluk PYBS Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir 2018?

-Diğer çocuk kontenjanı : 405,668

-Öğretmen çocuğu kontenjanı : 205,417

-Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı : 148,879

-Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı : 352,656

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

* Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

* İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

* Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur.Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

* Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

* Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

* Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

* Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

* Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

* Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

PYBS İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

PYBS SINAVI NEDİR?

Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS sınavından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Ancak 5. Ve 9,10,11'nci sınıflara giden öğrenciler, sadece bu bursa özel yapılan sınava girmek zorundadır.

Devlet parasız yatılılık bursu sınavı yılda bir kez sınıflara göre yapılmaktadır. Sorular genel değil, o yılın soruları olup, öğrencilerin bilgileri taze iken sınav yapılır. Sınavın kazanılması kolaydır. Çünkü devlet parasız yatılılık bursuna çok ciddi rakamlarda kişiye verilmektedir. Ancak sınavlar düşündürücü ve yoruma dayalıdır. Sınavda ne kadar başarılı olunursa, DPY bursunu almakta o kadar kolaydır. DPY bursunun sonuçları ise sınavdan 1 – 2 ay sonra açıklanır ve kazanıp, kazanamadığınızda buralarda belli olur. Kazanan kişiler gerekli bilgileri okulları aracılığıyla gönderir ve bursunu almaya başlar. Kazanamayan kişiler ise seneye eğer ki şartları uyuyorsa tekrar girebilir.