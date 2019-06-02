2019 PYBS 5. 6. 7. 8. sınıf soruları cevapları sınava giren öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Daha önce başvuru işlemleri www.meb.gov.tr, odsgm.meb.gov.tr veya eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı.
2019 PYBS 5. 6. 7. 8. sınıf soruları cevapları sınava giren öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Daha önce başvuru işlemleri www.meb.gov.tr, odsgm.meb.gov.tr veya eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı.
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