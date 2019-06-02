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  • 03.06.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 12:44

2019 5. 6. 7. 8. sınıf soruları sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor

Bursluluk sınavı sorularının nasıl olacağı merak ediliyor. bursluluk sınavı soruları araştırılıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların sınav başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alındı.

2019 PYBS 5. 6. 7. 8. sınıf soruları cevapları sınava giren öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Daha önce başvuru işlemleri www.meb.gov.tr, odsgm.meb.gov.tr veya eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı.

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