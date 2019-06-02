2019 PYBS 5. 6. 7. 8. sınıf soruları cevapları sınava giren öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Daha önce başvuru işlemleri www.meb.gov.tr, odsgm.meb.gov.tr veya eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılmıştı.