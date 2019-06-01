Üniversite sınavı ne zaman? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavı için geri sayım başladı. Bayram tatiline çıkacak öğrenciler, tatilin ardından üniversite sınavında ter dökecekler. ÖSYM geçtiğimiz gün YKS sınav giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu. Peki, üniversite sınavı ne zaman? 2019 YKS TYT AYT sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? ÖSYM giriş belgesi nasıl çıkarılır? İşte 2019 üniversite sınavı ile ilgili tüm detaylar...

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınava girecekleri yer bilgisini görüntüleyebilecekler. Öte yandan 'Yazdır' butonu ya da ctrl+p kısayolu ile sınav giriş belgeleri çıktı olarak alınabilecek. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ÖSYM'nin öğrenci girişi sayfasına ulaşabilirsiniz.