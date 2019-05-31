Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci 2018-2019 eğitim öğretim yılı sınavlarını tamamladı. Öğretmenlerin sınav sonuçlarını açıklaması ile birlikte öğrenciler tatil moduna geçti. Bugünden itibaren 9 günlük bayram tatili yapacak olan öğrenciler, okulların kapanacağı tarihi merak ediyor. Peki, bu sene okullar ne zaman kapanacak? 2019 karneler ne zaman alınacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okul öncesinde 1 milyon 542 bin 491, ilköğretimde 10 milyon 840 bin 709 ve ortaöğretimde 5 milyon 391 bin 580 öğrenci olmak üzere toplam 17 milyon 774 bin 780 öğrenci yaz tatili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullar 14 Haziran'da kapanacak. Öğrenciler 14 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile birlikte yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacaklar.