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  • 31.05.2019 15:23
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 15:23

sınavı saat kaçta başlayacak? 2019 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

sınavı için geri sayım başladı. 17 Nisan'da tamamlanan başvuruların ardından sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınav saatini beklemeye başladı. MEB, her ay öğrencilere LGS örnek sorular yayınlamıştı. Şimdi sıra sınavda. Peki, başlayacak? 2019 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınavı saat kaçta başlayacak?

LGS sınavına saatler kaldı. Liseye geçiş yapacak olan öğrenciler sınava hazırlıklarını tamamladı. TEOG'un kaldırılmasının ardından ilk defa geçtiğimiz yıl yapılan LGS'nin bu yılki sınavı 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz gün sınav giriş yerleri açıklanmış, adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenmişti. Şimdi sıra sınav aşamasında. Peki, LGS sınavı saat kaçta başlayacak? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2019 LGS 1 Haziran'da yapılacak.

Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

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