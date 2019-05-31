LGS ertelendi mi? Son günlerde öğrenciler bu soruya yanıt aramaya başladı. Liseye geçiş için gerçekleştirilen 2019 Liseye Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrendikten sonra sınav giriş belgelerini çıktı almaları gerekiyor. Peki, 2019 yılı LGS ertelendi mi? LGS ne zaman yapılacak? LGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

LGS ERTELENDİ Mİ?

LGS sınavının ertelenmesi yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Mill Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 yılında LGS sınavı 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek.

Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.