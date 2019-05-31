2019 İOKBS için sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler İOKBS hakkındaki detayları merak ediyor. Bu nedenle en çok araştırılanlar arasında İOKBS soruları ve sonuçları yer alıyor. Peki, 2019 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İşte sınava ilişkin bilinmesi gereken detaylar...

BURSLULUK SINAVI İOKBS NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavları için geri sayım sürüyor. Binlerce öğrenci İOKBS Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Sınav, 2 Haziran 2019 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İOKBS Sınava Giriş Belgesi 17 Mayıs 2019 tarihinde ilan edildi. Sınav belgesi için aşağıdaki linke tıklayınız.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İOKBS 2019 SORULARI NASIL OLACAK?

Sınav kitapçığında aşağıda bulunan dersler yer almaktadır:

5, 6 ve 7'nci Sınıf

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilgiler

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.)

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

9, 10 ve 11'inci Sınıf

Türk Dili ve Edebiyatı

Matematik

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji)

Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

İOKBS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak. Sınav 120 dakika sürecek.