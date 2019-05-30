YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, 15-16 Haziran'da yapılacak üniversite sınavına giriş yerlerinin belli olduğu, adayların T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebileceği bildirildi. Heyecanla sınav yerlerini merak eden öğrenciler ÖSYM'nin resmi internet sitesine akın etmeye başladı. Peki, YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2019 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlandı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınava girecekleri yer bilgisini görüntüleyebilecekler.

ÖSYM AİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İlk olarak sisteme giriş yapın. Daha sonra "2019 YKS Giriş Belgesi" butonuna tıklayın. Buradan sınava gireceğiniz yer bilgisini sorgulayabilir, sınav giriş belgenizi çıktı alabilirsiniz.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.