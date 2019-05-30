Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, il içi tayin isteyen öğretmenler 21-24 Mayıs'ta başvurularını yaptılar. Yayınlanan takvimde yer alan bilgiye göre, il içi atama sonuçları 29 Mayıs itibarıyal açıklanmaya başladı. Bazı illerde il içi atama sonuçları açıklanırken bazı illerde açıklanmaya devam ediyor. Peki, il içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? Tayini çıkan öğretmenler ilişik kesme işlemini ne zaman yapacaklar? İşte 2019 il içi atama sonuçları ile ilgili merak edilenler...
Öğretmenler il içi yer değiştirme sonuçlarını görev yaptığı ilin İl Milli Eğtim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek. Yazımıda il içi atama sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
İşte il içi atama sonuçları açıklayan iller:
01 Adana il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
02 Adıyaman il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
03 Afyon il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
04 Ağrı il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
05 Amasya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
06 Ankara il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
07 Antalya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
08 Artvin il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
09 Aydın il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
10 Balıkesir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
11 Bilecik il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
12 Bingöl il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
13 Bitlis il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
14 Bolu il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
15 Burdur il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
16 Bursa il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
17 Çanakkale il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
18 Çankırı il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
19 Çorum il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
20 Denizli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
21 Diyarbakır il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
22 Edirne il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
23 Elazığ il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
24 Erzincan il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
25 Erzurum il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
26 Eskişehir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
27 Gaziantep il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
28 Giresun il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
29 Gümüşhane il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
30 Hakkari il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
31 Hatay il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
32 Isparta il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
33 Mersin il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
34 İstanbul il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
35 İzmir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
36 Kars il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
37 Kastamonu il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
38 Kayseri il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
39 Kırklareli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
40 Kırşehir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
41 Kocaeli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
42 Konya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
43 Kütahya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
44 Malatya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
45 Manisa il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
46 K.Maraş il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
47 Mardin il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
48 Muğla il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
49 Muş il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
50 Nevşehir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
51 Niğde il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
52 Ordu il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
53 Rize il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
54 Sakarya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
55 Samsun il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
56 Siirt il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
57 Sinop il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
58 Sivas il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
59 Tekirdağ il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
60 Tokat il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
61 Trabzon il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
62 Tunceli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
63 Şanlıurfa il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
64 Uşak il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
65 Van il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
66 Yozgat il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
67 Zonguldak il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
68 Aksaray il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
69 Bayburt il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
70 Karaman il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
71 Kırıkkale il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
72 Batman il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
73 Şırnak il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
74 Bartın il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
75 Ardahan il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
76 Iğdır il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
77 Yalova il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
78 Karabük il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
79 Kilis il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
80 Osmaniye il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
81 Düzce il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
İL İÇİ İLİŞİK KESME NE ZAMAN?
Milli Eğtiim Bakanlığı'nın takvimine göre, il içi atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 14 Haziran'dan itibaren yapabilecekler.
İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlı çalışma yükümlüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 10 - 14 Haziran 2019 tarihleri araında alınacak.
İLLER ARASI ATAMA NE ZAMAN?
İller arası başvurularının ardından atama işlemleri 18 Haziran 2019 tarihinde yapılacak.
İLLER ARASI İLİŞİK KESME NE ZAMAN?
İller arası ilişik kesme işlemleri 28 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.
ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı son olarak öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri hakkında açıklama yaptı.
Buna göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.
Daha sonra adaylar 22 - 27 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Atamalar 29 Ağustos'ta yapılacak.
İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.
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