Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, il içi tayin isteyen öğretmenler 21-24 Mayıs'ta başvurularını yaptılar. Yayınlanan takvimde yer alan bilgiye göre, il içi atama sonuçları 29 Mayıs itibarıyal açıklanmaya başladı. Bazı illerde il içi atama sonuçları açıklanırken bazı illerde açıklanmaya devam ediyor. Peki, il içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? Tayini çıkan öğretmenler ilişik kesme işlemini ne zaman yapacaklar? İşte 2019 il içi atama sonuçları ile ilgili merak edilenler...

Öğretmenler il içi yer değiştirme sonuçlarını görev yaptığı ilin İl Milli Eğtim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek. Yazımıda il içi atama sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

İşte il içi atama sonuçları açıklayan iller:

01 Adana il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

02 Adıyaman il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

03 Afyon il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

04 Ağrı il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

05 Amasya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

06 Ankara il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

07 Antalya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

08 Artvin il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

09 Aydın il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

10 Balıkesir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

11 Bilecik il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

12 Bingöl il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

13 Bitlis il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

14 Bolu il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

15 Burdur il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

16 Bursa il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

17 Çanakkale il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

18 Çankırı il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

19 Çorum il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

20 Denizli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

21 Diyarbakır il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

22 Edirne il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

23 Elazığ il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

24 Erzincan il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

25 Erzurum il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

26 Eskişehir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

27 Gaziantep il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

28 Giresun il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

29 Gümüşhane il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

30 Hakkari il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

31 Hatay il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

32 Isparta il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

33 Mersin il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

34 İstanbul il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

35 İzmir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

36 Kars il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

37 Kastamonu il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

38 Kayseri il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

39 Kırklareli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

40 Kırşehir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

41 Kocaeli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

42 Konya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

43 Kütahya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

44 Malatya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

45 Manisa il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

46 K.Maraş il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

47 Mardin il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

48 Muğla il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

49 Muş il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

50 Nevşehir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

51 Niğde il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

52 Ordu il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

53 Rize il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

54 Sakarya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

55 Samsun il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

56 Siirt il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

57 Sinop il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

58 Sivas il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

59 Tekirdağ il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

60 Tokat il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

61 Trabzon il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

62 Tunceli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

63 Şanlıurfa il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

64 Uşak il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

65 Van il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

66 Yozgat il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

67 Zonguldak il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

68 Aksaray il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

69 Bayburt il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

70 Karaman il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

71 Kırıkkale il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

72 Batman il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

73 Şırnak il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

74 Bartın il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

75 Ardahan il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

76 Iğdır il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

77 Yalova il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

78 Karabük il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

79 Kilis il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

80 Osmaniye il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

81 Düzce il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

İL İÇİ İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

Milli Eğtiim Bakanlığı'nın takvimine göre, il içi atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 14 Haziran'dan itibaren yapabilecekler.

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlı çalışma yükümlüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 10 - 14 Haziran 2019 tarihleri araında alınacak.

İLLER ARASI ATAMA NE ZAMAN?

İller arası başvurularının ardından atama işlemleri 18 Haziran 2019 tarihinde yapılacak.

İLLER ARASI İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

İller arası ilişik kesme işlemleri 28 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı son olarak öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri hakkında açıklama yaptı.

Buna göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

Daha sonra adaylar 22 - 27 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Atamalar 29 Ağustos'ta yapılacak.

İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.