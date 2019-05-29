Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı eğitim öğretim takvimini açıkladı. Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin okulların kapanacağı tarihe yakın olması nedeniyle, okulların erken kapanıp kapanmayacağı öğrenci ve velilerin gündeminde. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Okullar 31 Mayıs'ta mı kapanacak? Okullar bayramdan önce mi, sonra mı kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

OKULLAR 31 MAYIS'TA MI KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okullar 14 Haziran'da kapanacak.

Bu sene bayram tatilinin okulların kapanacağı tarihe yakın olması nedeniyle 'Okullar 31 Mayıs'ta mı" kapanacak sorusu gündeme gelmişti. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Milli Eğtim Bakanlığı tarafından okulların bayramdan önce kapanacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.