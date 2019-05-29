LGS sınavına sayılı günler kaldı. Liseye geçiş için uygulanan 2019 Liseye Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı sınav giriş yerlerinin yayınladığını açıkladı. Öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini merak ederken, bir yandan da sınava kaç gün kaldığını araştırıyor. Peki, 209 LGS ne zaman yapılacak? Lise sınavı giriş belgesi çıktı nereden, nasıl alınır? İşte konu ile ilgili detaylar...

2019 LGS NE ZAMAN?

2019 yılında LGS sınavı 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek.

Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30´da ve ikinci oturum 11.30´da başlayacak. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.