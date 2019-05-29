İl içi atama sonuçları açıklanıyor. Bulunduğu ilde başka bir okula atama yapmak isteyen öğretmenler 21-24 Mayıs'ta il müdürlüklerinin yayınladığı boş kontenjanlara başvurularını gerçekleştirdiler. Şimdi sıra sonuçlarda. MEB'in takvimine göre, atama sonuçları 29 Mayıs'ta yani bugün açıklanacak. Türkiye genelinde binlerce öğretmenin başvuru yaptığı il içi atama sonuçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki il içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? İşte 2019 MEB il içi tayinler atama sonuçları ile ilgili merak edilenler...

İl içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet adresleri üzerinden erişime açılacak. Yazımızda il il Milli Eğtim Müdürlükleri'nin internet adresine ulaşabilirsiniz. İl içi atama sonuçları bazı illerde açıklanmaya başladı. Sizde bulunduğunuz ve başvuru yaptığınız ilin üzerine tıklayarak, atama sonuçlarnıı görüntüleyebilirsiniz.

İl içi atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 14 Haziran'dan itibaren yapabilecekler.

01 Adana İl atama sonuçları için Tıklayınız

02 Adıyaman İl atama sonuçları için Tıklayınız

03 Afyon İl atama sonuçları için Tıklayınız

04 Ağrı İl atama sonuçları için Tıklayınız

05 Amasya İl atama sonuçları için Tıklayınız

06 Ankara İl atama sonuçları için Tıklayınız

07 Antalya İl atama sonuçları için Tıklayınız

08 Artvin İl atama sonuçları için Tıklayınız

09 Aydın İl atama sonuçları için Tıklayınız

10 Balıkesir İl atama sonuçları için Tıklayınız

11 Bilecik İl atama sonuçları için Tıklayınız

12 Bingöl İl atama sonuçları için Tıklayınız

13 Bitlis İl atama sonuçları için Tıklayınız

14 Bolu İl atama sonuçları için Tıklayınız

15 Burdur İl atama sonuçları için Tıklayınız

16 Bursa İl atama sonuçları için Tıklayınız

17 Çanakkale İl atama sonuçları için Tıklayınız

18 Çankırı İl atama sonuçları için Tıklayınız

19 Çorum İl atama sonuçları için Tıklayınız

20 Denizli İl atama sonuçları için Tıklayınız

21 Diyarbakır İl atama sonuçları için Tıklayınız

22 Edirne İl atama sonuçları için Tıklayınız

23 Elazığ İl atama sonuçları için Tıklayınız

24 Erzincan İl atama sonuçları için Tıklayınız

25 Erzurum İl atama sonuçları için Tıklayınız

26 Eskişehir İl atama sonuçları için Tıklayınız

27 Gaziantep İl atama sonuçları için Tıklayınız

28 Giresun İl atama sonuçları için Tıklayınız

29 Gümüşhane İl atama sonuçları için Tıklayınız

30 Hakkari İl atama sonuçları için Tıklayınız

31 Hatay İl atama sonuçları için Tıklayınız

32 Isparta İl atama sonuçları için Tıklayınız

33 Mersin İl atama sonuçları için Tıklayınız

34 İstanbul İl atama sonuçları için Tıklayınız

35 İzmir İl atama sonuçları için Tıklayınız

36 Kars İl atama sonuçları için Tıklayınız

37 Kastamonu İl atama sonuçları için Tıklayınız

38 Kayseri İl atama sonuçları için Tıklayınız

39 Kırklareli İl atama sonuçları için Tıklayınız

40 Kırşehir İl atama sonuçları için Tıklayınız

41 Kocaeli İl atama sonuçları için Tıklayınız

42 Konya İl atama sonuçları için Tıklayınız

43 Kütahya İl atama sonuçları için Tıklayınız

44 Malatya İl atama sonuçları için Tıklayınız

45 Manisa İl atama sonuçları için Tıklayınız

46 K.Maraş İl atama sonuçları için Tıklayınız

47 Mardin İl atama sonuçları için Tıklayınız

48 Muğla İl atama sonuçları için Tıklayınız

49 Muş İl atama sonuçları için Tıklayınız

50 Nevşehir İl atama sonuçları için Tıklayınız

51 Niğde İl atama sonuçları için Tıklayınız

52 Ordu İl atama sonuçları için Tıklayınız

53 Rize İl atama sonuçları için Tıklayınız

54 Sakarya İl atama sonuçları için Tıklayınız

55 Samsun İl atama sonuçları için Tıklayınız

56 Siirt İl atama sonuçları için Tıklayınız

57 Sinop İl atama sonuçları için Tıklayınız

58 Sivas İl atama sonuçları için Tıklayınız

59 Tekirdağ İl atama sonuçları için Tıklayınız

60 Tokat İl atama sonuçları için Tıklayınız

61 Trabzon İl atama sonuçları için Tıklayınız

62 Tunceli İl atama sonuçları için Tıklayınız

63 Şanlıurfa İl atama sonuçları için Tıklayınız

64 Uşak İl atama sonuçları için Tıklayınız

65 Van İl atama sonuçları için Tıklayınız

66 Yozgat İl atama sonuçları için Tıklayınız

67 Zonguldak İl atama sonuçları için Tıklayınız

68 Aksaray İl atama sonuçları için Tıklayınız

69 Bayburt İl atama sonuçları için Tıklayınız

70 Karaman İl atama sonuçları için Tıklayınız

71 Kırıkkale İl atama sonuçları için Tıklayınız

72 Batman İl atama sonuçları için Tıklayınız

73 Şırnak İl atama sonuçları için Tıklayınız

74 Bartın İl atama sonuçları için Tıklayınız

75 Ardahan İl atama sonuçları için Tıklayınız

76 Iğdır İl atama sonuçları için Tıklayınız

77 Yalova İl atama sonuçları için Tıklayınız

78 Karabük İl atama sonuçları için Tıklayınız

79 Kilis İl atama sonuçları için Tıklayınız

80 Osmaniye İl atama sonuçları için Tıklayınız

81 Düzce İl atama sonuçları için Tıklayınız

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlı çalışma yükümlüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 10 - 14 Haziran 2019 tarihleri araında alınacak.

İLLER ARASI ATAMA NE ZAMAN?

İller arası başvurularının ardından atama işlemleri 18 Haziran 2019 tarihinde yapılacak.

İLLER ARASI İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

İller arası ilişik kesme işlemleri 28 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı son olarak öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri hakkında açıklama yaptı.

Buna göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

Daha sonra adaylar 22 - 27 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Atamalar 29 Ağustos'ta yapılacak.

İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.