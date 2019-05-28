e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ile öğrenciye ait birçok bilgi öğrenilebiliyor. Not bilgisinden devamsızlık bilgisine birçok bilginin yer aldığı e Okul sisteminin ne zaman kapanacağı öğrencilerin en çok yanıt aradığı sorular arasında. Öte yandan yaz tatilini bekleyen öğrenciler, tatilin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, e Okul ne zaman kapanacak? e Okul VBS giriş ile karne notları nasıl sorgulanır? 2019 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Son günlerde, "e-Okul sistemi ne zaman kapanacak" soruları gündeme geldi. Ancak e-Okul sistemi kapanmayacak ve eğitim öğretim dönemi ve tatiller boyunca hizmet vermeye devam edecek.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin yakından takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayfada iki giriş ekranı yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlıklı alana gereli bilgileri girmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI ÇİN TIKLAYIN

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2018-2019 takvimine göre, okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran'dan sonra 3 aylık yaz tatili başlayacak.