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  • 28.05.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 12:10

E okul ne zaman kapanacak? ile karne notları sorgulama! 2019 ?

e Okul ne zaman kapanacak, sorusu son günlerde öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci yaz tatili için heyecanlı bekleyişini sürdürürken bir yandan da karne notlarını görüntülemek istiyorlar. ile not bilgileri sorgulanabiliyor. Peki, e Okul ne zaman kapanacak? e Okul VBS giriş ile karnee notları nasıl sorgulanır? ?

e-Okul ne zaman kapanacak?

e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ile öğrenciye ait birçok bilgi öğrenilebiliyor. Not bilgisinden devamsızlık bilgisine birçok bilginin yer aldığı e Okul sisteminin ne zaman kapanacağı öğrencilerin en çok yanıt aradığı sorular arasında. Öte yandan yaz tatilini bekleyen öğrenciler, tatilin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, e Okul ne zaman kapanacak? e Okul VBS giriş ile karne notları nasıl sorgulanır? 2019 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Son günlerde, "e-Okul sistemi ne zaman kapanacak" soruları gündeme geldi. Ancak e-Okul sistemi kapanmayacak ve eğitim öğretim dönemi ve tatiller boyunca hizmet vermeye devam edecek.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin yakından takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayfada iki giriş ekranı yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlıklı alana gereli bilgileri girmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI ÇİN TIKLAYIN

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2018-2019 takvimine göre, okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran'dan sonra 3 aylık yaz tatili başlayacak.

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