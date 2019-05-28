2019 İOKBS için heyecan sürüyor. Sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler İOKBS hakkındaki detayları araştırmaya başladı. En çok araştırılanlar sorular arasında ise İOKBS sınav tarihi ve sınav giriş belgeleri yer alıyor. Peki, 2019 bursluluk sınavı ne zaman? İşte bursluluk sınavına ilişkin bilinmesi gereken detaylar...

BURSLULUK SINAVI İOKBS NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavları için geri sayım sürüyor. Binlerce öğrenci İOKBS Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Sınav, 2 Haziran 2019 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İOKBS Sınava Giriş Belgesi 17 Mayıs 2019 tarihinde ilan edildi. Sınav belgesi için aşağıdaki linke tıklayınız.

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

İOKBS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak. Sınav 120 dakika sürecek.