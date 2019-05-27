YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Üniversiteye geçiş için gerçekleştirilen YKS'nin bu yıl ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde YKS takvimi belirlendi. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavının ertelenip ertelenmediği öğrencilerin gündeminde. Peki, YKS ertelendi mi? YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2019 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
YKS ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, YKS sınavı 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS sınavının ertelenmesi yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor.
2019 YKS TAKVİMİ
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 16 Haziran 2019
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların, giriş yerlerinin sınav tarihinden 1-2 hafta önce açıklandığı biliniyor. Buna göre, 2019 YKS sınav yerlerinin 3-7 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
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