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  • 27.05.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 10:46

yap: 2019 nasıl yapılır? k?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, öğrenciler takdir mi teşekkür mü alacaklarını merak etmeye başladılar. Not bilgisi, devamsızlık bilgisi gibi öğrenciye ait bilgilerin görüntülenebildiği sayfası son günlerde sıklıkla ziyaret ediliyor. Peki, e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? işlemi nasıl yapılır? k? İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş sayfası...

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? Milyonlarca öğrenci yaz tatili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönem sınavlarının tamamlanması ile birlikte öğretmenler e-Okul sistemine not bilgilerini girmeye başladılar. Karne notlarını merak eden öğrenciler öte yandan takdir teşekkür hesaplama işlemini araştırıyor. Peki, takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? e-Okul ne zaman kapanacak? İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve takdir teşekkür hesaplama ile ilgili merak edilenler...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Son günlerde, "e-Okul sistemi ne zaman kapanacak" soruları gündeme geldi. Ancak e-Okul sistemi kapanmayacak ve eğitim öğretim dönemi ve tatiller boyunca hizmet vermeye devam edecek.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin yakından takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayfada iki giriş ekranı yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlıklı alana gereli bilgileri girmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI ÇİN TIKLAYIN

Takdir teşekkür hesaplama işlemleri için diğer sayfaları ziyaret edin...

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