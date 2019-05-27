e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? Milyonlarca öğrenci yaz tatili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönem sınavlarının tamamlanması ile birlikte öğretmenler e-Okul sistemine not bilgilerini girmeye başladılar. Karne notlarını merak eden öğrenciler öte yandan takdir teşekkür hesaplama işlemini araştırıyor. Peki, takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? e-Okul ne zaman kapanacak? İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve takdir teşekkür hesaplama ile ilgili merak edilenler...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Son günlerde, "e-Okul sistemi ne zaman kapanacak" soruları gündeme geldi. Ancak e-Okul sistemi kapanmayacak ve eğitim öğretim dönemi ve tatiller boyunca hizmet vermeye devam edecek.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin yakından takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sayfada iki giriş ekranı yer alıyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlıklı alana gereli bilgileri girmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI ÇİN TIKLAYIN