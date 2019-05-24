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  • 24.05.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 16:10

MEB açıklaması: ? 2019 Okullar bayramdan sonra mı, önce mi kapanacak?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci ve velileri yaz tatili planları yaparken, en çok merak edilenlerden biri de okulların hangi tarihte kapanacağı oldu. Bu sene Ramazan Bayramı 3 Haziran'da başlayacak. Bayram tatili 9 gün olacak. Bayram tatilinin okulların kapanacağı tarihe yakın olması nedeniyle '' sorusu gündeme geldi. Peki, 2019 yılında ?

Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak? 2019 yılı eğitim öğretimin tamamlanmasına kısa bir süre kala, öğrenciler ve velileri okulların hangi tarihte kapanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvmde okulların ne zaman kapanacağı sorusu yanıt buldu. Peki, okullar bu sene ne zaman kapanacak? Okullar erken mi kapanacak? 2019 okullar bayramdan sonra mı, önce mi kapanacak? İşte bu soruların yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2019

Okulların bu sene erken mi kapanacağı yönünde sorgular devam ediyor. Bu sene okullar bayramdan sonra kapanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların erken kapanması yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. MEB'in yayınladığı takvime göre, bu sene okullar 14 Haziran'da kapanacak.

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