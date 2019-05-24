Okullar ne zaman kapanacak? 2019 yılı eğitim öğretimin tamamlanmasına kısa bir süre kala, öğrenciler ve velileri okulların hangi tarihte kapanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvmde okulların ne zaman kapanacağı sorusu yanıt buldu. Peki, okullar bu sene ne zaman kapanacak? Okullar erken mi kapanacak? 2019 okullar bayramdan sonra mı, önce mi kapanacak? İşte bu soruların yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2019

Okulların bu sene erken mi kapanacağı yönünde sorgular devam ediyor. Bu sene okullar bayramdan sonra kapanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların erken kapanması yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. MEB'in yayınladığı takvime göre, bu sene okullar 14 Haziran'da kapanacak.