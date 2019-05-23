Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Mayıs ayının sonlarına doğru gelinirken okullarda 2. dönem sınavları tamamlanmaya başladı. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de okulların hangi tarihte kapanacağı. Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin okulların kapanış tarihine yakın olmaso nedeniyle, okulların erken kapatılıp kapatılmayacağı yönünde sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki, bu sene okullar ne zaman kapanacak? 2019 yaz tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

'Okulların erken kapanacak mı' gibi sorular öğrenci ve velilerin gündeminde. Ancak konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. MEB'in yayınladığı iş takviminde yer alan bilgiye göre, 2018-2019 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran'da sonra yaklaşık 3 aylık yaz tatili başlayacak.

Yukarıda belirttiğimiz gibi okulların erken kapanmsı yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ NASIL OLACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ARA TATİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

ÖĞRETMENLERİN TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

Öğretmenlerimizin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisinde alınacak. Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak. Ara Tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.

Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkân tanınacak. Okul öncesi, ilkokul 1.sınıf, ortaokul 5. Sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan Oryantasyon Eğitimi okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.

ORYANTASYON EĞİTİMLERİ DEVAM EDECEK

Öğrencilerin tatilde olduğu ara dönemler, öğretmen ve okulların kurumsal işleyişe yönelik ara değerlendirmelerle gerekli iyileştirmeleri yapabilmeleri için de bir fırsat olacak.

Ara tatillerde veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak.

Bunun yanı sıra bir ana tema başlığında; bilim, kültür, sanat ve spor alanında etkinlikler planlanacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkan tanınacak.

Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan "oryantasyon eğitimi" okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.