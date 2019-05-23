Aylık burs miktarı 418 TL

E-Bursum rapor sonucuna göre, 30 kurumun verdiği burs miktarı 115 milyon 839 bin 400 TL. Bu miktar 33 bin 943 öğrenciye dağıtıldı. Lisans öğrencileri için öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 418 TL. Yeni üniversiteyi kazanan adaylar için burs bulabilmek en büyük ihtiyaçlardan biri.

EN FAZLA BURS TIP FAKÜLTESİNE

Tüm fakülteler arasında ise tıp fakültesi tüm bursiyerlerin yüzde 14'ünü oluşturarak en fazla burs alan fakülte oldu. En fazla bursu İstanbul Üniversitesi alırken, sahip olduğu öğrenci sayısına oranla en fazla burs ise Boğaziçi Üniversitesi'nin. Rapora göre, burs verilen öğrencilerin yüzde 65'i kadın öğrenciler olurken, yüzde 35'ini ise erkek öğrenciler oluşturdu. Hakkari 5 bursiyerle en az burs verilen şehir olurken, onu sırasıyla 13 öğrenciyle Tunceli ve 14 öğrenciyle Bitlis izledi. İstanbul ise fazla burs verilen şehir oldu

KARŞILIKSIZ BURS VEREN YERLER VE İŞADAMLARI

Yeni Üniversiteyi kazanan adaylar için burs bulabilmek en büyük ihtiyaçlardan biri. Kredi Yurtlar Kurumu bursları herkese çıkmayabiliyor ve 4 yıl faiziyle beraber üniversite biter bitmez yüksek bir bütçeyle ödenmesi gerekiyor. Bazen çıksa da şehir dışında okuyanöğrenciler için yeterli olmayabiliyor. Bizde sizler için 'karşılıksız burs' yani 'geri ödemesiz burs' veren kurumları listeledik. Tüm öğrenciler için derlediğimiz burs veren kurumlar ve iş adamları aşağıdaki listede yer almakta...

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

TOG'un koşulları diğer vakıflardan oldukça farklı… En önemli koşul, haftada en az 4 saat herhangi bir toplumsal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer almak… Türkiye'deki 60 üniversitede ağ kuran TOG'un diğer kriteri akademik başarı… Bursun devamlılığı için öğrencinin başarı devamlılığı esas alınıyor. Ortalama 130 milyon lira burs veriliyor. Geri ödemesi yok. Tel: (0216) 321 89 88

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

1 yılı 3.5 not ortalaması ile bitiren öğrenci, sonraki yılı başarı bursuyla okuyor. Yarışmalarda Türkiye'yi temsil edip derece alanlara spor bursu veriliyor.

VEHBİ KOÇ BURSU

Maddi gücü yetersiz ama yetenekli gençlere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak. Vakıf bu nedenle, "okumaya hevesli gençler"i 1969 yılından bu yana verdiği eğitim burslarıyla desteklemekte ve onların topluma yararlı olmalarına imkan sağlamaktadır. Vehbi Koç Vakfı 2017 sonu itibarıyla 40 bine yakın öğrenciye burs vermiştir.Nitelikler Meslek lisesi ve üniversite ağırlıklıdır. Her Alanda Öncü…Vakıf bugüne dek kamu ve özel kuruluşlar arasında üniversite öğrencilerine en yüksek tutarda burs veren kuruluş olmuştur. Vakfın burslarından her yıl 2.000′e yakın genç yararlanmaktadır. Vehbi Koç Vakfı toplam bursiyer adedi, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi ile, 10.000 olarak hedeflenmektedir.

DARENDİLİLER EĞİTİM VAKFI

Burs Başvurusu İstenilen Evraklar

1.Burs Başvuru Formu

2.Okulu yeni kazananlar için Üniversite Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi

3.Ara sınıflar için transcript (not çizelgesi) ve Öğrenci Belgesi,

4.Bağlı olduğu nufus dairesince düzenlenecek olan "Aile Nüfus Bildirgesi Formu"

5.Gelir beyanı ile ilgili olarak;

Anne ve/veya baba çalışıyorsa işyerinden onaylı maaş ya da ücret bodrosu

Anne ve/veya baba tacir, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf ise Vergi Levhasının fotokopisi

Muafiyete tabi meslek grupları, bu durumlarını ilgili belediyeler, meslek odaları veya vergiden muaf olduğuna dair vergi numarası ile belirtilen kartın ilgili kuruluşlarca tasdikli fotokopisi,

Emekliler için aylıklarını aldıkları Sosyal Güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,

Baba çalışmıyor ve/veya anne ev hanımı ise Emekli Sandığı Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur'a bağlı olmadıklarını gösterir kurumca onaylı belgeler.

6.Öğrencinin oturduğu ev kira ise kira kontratı, lojman ise lojman belgesi

7.Okuyan kardeş varsa okudukları okullardan alacakları öğrenci belgeleri

8.Bursa başvuran öğrencinin ailesinin ikametgah ettiği yeri gösteren anne veya baba adına düzenlenmiş ikametgah belgesi

9.Forma yapıştırılmak üzere 1 adet vesikalık fotoğraf

10.Nüfus cüzdan fotokopisi

21. YÜZYIL Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) BURS PROGRAMI

Amacı ülke çocuklarının, gençlerinin ve tüm insanlarımızın eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak olan YEKÜV, başarılı fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan ve her yıl belirlenen şartları taşıyan öğrencilere burs imkanı sunuyor.

Bursun Süresi

Bursa hak kazanan öğrenciler, başarılı oldukları ve bunu her eğitim dönemi başında belgeledikleri takdirde mezun olana dek bursları devam ediyor. Başarısız olan, mezun olan, evraklarını zamanında getirmeyen, Vakıf etkinliklerine gerekli katılımı sağlamayan öğrencilerin bursları sona eriyor.

Burs Miktarı

Burs miktarları, her eğitim döneminde yönetim kurulunca belirleniyor. Burslar karşılıksız olarak programlanıyor. Ancak öğrencilerden eğitsel, sosyal ve kültürel projelere katılmaları, öğrenci ve mezunların,toplumsal dayanışmaya katkı amacıyla gönüllülük bilincine sahip olmaları bekleniyor.

HACI ÖMER SABANCI VAKFI

31 yıldır 24 bini aşkın öğrenciye burs veren vakıf, her yıl bir taban puan belirliyor. Bu yılın puanları henüz belirlenmemiş ama vakfın amacı hem başarılı hem dar gelirli öğrencilerin yüzünü güldürmek… Burs başvuruları 15 Eylül ile 15 Ekim arasında yapılıyor. Kasım ayı sonunda kazananların isimleri açıklanıyor. Vakıf, bursu, yükseköğrenim süresince her yıl 9 aylık bir süre için ve geri ödeme yükümlülüğü ile veriyor. Geri ödeme ise, okulunu bitirip, bir işe giren öğrenciden tam bir yıl sonra 24 ay taksitli olarak alınıyor. Tel: (0322) 363 09 88

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Eylül'de başvurular alınıyor. Karşılıksız olarak veriliyor. Dilekçe ile başvuru yapılıyor, uygun adaya burs veriliyor. Tel: (0212) 293 54 18

İSTANBUL TİCARET ODASI

İTO, İstanbul il sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinin ekonomi ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Burs alabilmek için çeşitli yaş sınırları aranıyor. Öğrencinin başka bir yerden burs almaması koşulu da var. Geri ödemesi yok. Ara sınıf ise alt sınıftan dersinin olmaması gerekiyor. Özel üniversite ve ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmiyor. Her yıl Ekim-Kasım aylarında başvuru yapılabiliyor. Tel: (0212) 455 60 52

21. YÜZYIL ANADOLU VAKFI MAHMUTBEY

21.Yüzyıl Anadolu Vakfı Mahmutbey Yolu cad.No:53 Şirinevler Tel:2126543769

A. NİHAT GÖKYİĞİT EĞİTİM SAĞ. KÜLTÜR SAN. VAKFI

A.Nihat Gökyiğit Eğitim Sağ. Kültürtür.San. Vakfı Tekfen Sitesi 80600 Etiler



ABDÜLKADİR ERİS EĞİTİM VAKFI

Adres:Abdülkadir Eriş Eğitim Ve Sos.Y Vakfı Cumhuriyet cad. No:27 K:4 Taksim

ABDURRAHMAN BİLİMLİ KÜLTÜRTÜR SA. SOS. VAKFI

Abdurrahman Bilimli Eğitim Kültürtür.Sağ.Sos.H Vakfı Davutpaşa cad.Yıldız sok. No:3 Topkapı

ADEM ÇELİK BEYKENT VAKFI

Adem Çelik Beykent Eğitim Vakfı Gürpınar E-5 ayrımı Beylikdüzü Tel: 2128721125

AKKANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI BURSU

Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı Bursu Merkezi İstanbulda bulunan Akkanat Eğitim ve Sağlık vakfı her yıl yüzlerce üniversite öğrencisine burs veriyor.

İşte Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı Bursu detayları:

1.) Başvurular Eylül ayında yapılmaktadır.2.) Sadece üniversite öğrencileri burstan yararlanmaktadır.3.) Burs verilecek kişilerden başka hiç bir kurumdan burs almama koşulu aranmaktadır.4.) Burs başvurusu şahsen vakıfa yapılmaktadır. Vakıftan temin edilecek form doldurulup değerlendirildikten sonra gerekli evraklar sizden istenecektir.Adres : Evren Oto Sanayi Sitesi Yanyol 2.Kısım No:6 İstanbul / İSTANBULTelefon : 0 212 622 41 00

ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı - Önemli Notlar Burs başvuruları okulların burs ofislerine yapılmalıdır.ALEV doğrudan burs başvurusu kabul etmemektedir. Okulların burs ofisleri bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV yönetimine iletir.

Vakfın Amacı

Ulusumuzun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için toplumumuzun eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. ALEV, bu amaçla eğitim çağındaki başarılı ve kabiliyetli gençlerin yetişmesi için her yıl "Karşılıksız Burslar" vermektedir.

BURSLAR, Vakfın kuruluş statüsü ve Mütevelli Hey'et kararı ile 3 kategoride verilmektedir. Bunlar;

1- Üniversite Bursları,

2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları,

3- Alarko Mensubu Çocukları Burslarıdır.Vakfımızın vermiş olduğu burslar hakkında detaylı bilgiler, bursların veriliş şekli ve koşulları aşağıdaki başlıklarda belirtilmiştir.

1- Üniversite Bursları

A- Dr. Üzeyir GARİH Bursu İ.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf veya lisans üstü öğrenim gören 4 öğrenci,

B- Alarko Eğitim – Kültür Vakfı(ALEV) Bursu Üniversiteler bazında bölümler;

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İ.T.Ü.)

Makina Mühendisliği Bölümü,İşletme veya Endüstri Mühendisliği Bölümü,Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,İnşaat Mühendisliği Bölümü,

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (O.D.T.Ü.)

Makina Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (B.Ü.)

Makina Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ü)

İşletme Fakültesi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ (A.Ü) Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü,

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (G.S.Ü)

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerini kapsamaktadır. Yukarıdaki öğrencilerden lisansüstüne devam edenlerin bursları devam ettirilir.

Koşulları: Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersi bulunmaması gerekir. Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder. Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı'na aittir. Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Seçim Şekli: Öğrenciler, Üniversitelerin Burs Ofislerinden aldıkları ALEV Burs İstek Formlarını doldururlar. Burs Ofisleri, bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV Yönetimine iletir. ALEV tarafından burs başvurusu kabul edilen öğrencilere burslarının kabul edildiğine dair bir mektup gönderilir. Ödeme Şekli: Aylık burs miktarı 2017-2018 öğretim dönemi için 250.-TL/ay'dır. Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır.

2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları Kapsamı: Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam 25 öğreciye burs verilir. Burslardan Bilişim Teknolojileri, Elektrik – Elektronik Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İnşaat Teknolojisi, Makina Teknolojisi ve Metal Teknolojisi alanlarında öğrenim gören öğrenciler yararlanabilir.

Koşulları: Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez. Öğrencilerin bir önceki sınıfa ait yıl sonu başarı puanının en az 85 ve üzeri olması gerekmektedir.Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı'na aittir. Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Seçim Şekli: Öğrenciler okul yönetiminden aldıkları ALEV Burs İstek Formlarını doldurarak Okul Müdürlüklerine verirler, Okul Müdürlüğü formların doğruluğunu onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı ErkekTeknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne gönderir.Genel Müdürlük bildirilen öğrencilerden burs şartlarını taşıyan 25 öğrencinin seçimini yaparak, bu öğrencilerin ALEV Burs İstek Formu'nu Vakfa gönderir.Yukarıdaki şartları taşıyan ve burs almak üzere başvuran öğrencilerden başarı ve ailelerinin gelir durumları dikkate alınarak seçilenlere ALEV tarafından burs tahsis edilir.

Ödeme Şekli: Aylık burs miktarı 2017- 2018 öğretim dönemi için 225.-TL/ay'dır. Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır. 3- Alarko Mensubu Çocukları Bursları Topluluğumuz mensuplarının çocuklarına yönelik burslar; Lise ve Üniversiteye giden çocukları kapsamaktadır.

Koşulları: Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı'na aittir.Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Öğrencinin anne veya babasının Alarko Şirketler Topluluğunda en az 5 yıl çalışıyor olması gerekmektedir. Öğrencinin ailesinin 2017 yılı net gelirinin 20.000.-TL'nin (ücret, ikramiye, sosyal yardım, prim ve ailenin diğer gelirleri dahil) altında olması gerekmektedir. (Bu gelir sınırı, her yıl yeniden belirlenir.)Öğrencilerin bir önceki öğretim yılındaki notlarını belgeleyerek başarılarını kanıtlamaları amacıyla "karne" ve "başarı belgesi" fotokopilerini Burs İstek Formu ile birlikte Vakfa ibraz etmeleri gerekir.Burs'a kesin hak kazanmak için, anne/babanın görev yaptığı Şirket/Müessesenin en üst amirinin onayı alınır.Öğrencinin yıl kaybetmemiş olması gerekmektedir.

Her aileden 1 öğrenciye burs verilir. Öğrenci burs almaya; başarısının ve burs'a ilişkin şartlarının ortadan kalkmaması kaydı ile; Liseye başladıysa lise bitinceye kadar, Üniversiteye başladıysa üniversite bitinceye kadar devam eder. Öğrencinin anne veya babasının emeklilik ve ölüm nedeni dışındaki bir nedenle Alarko Topluluğu'ndan ayrılması halinde burs iptal edilir.

Seçim Şekli: Burs başvurusu, öğrencilerin daha önce doldurduğu ve Mensubun bağlı bulunduğu Şirketin Yöneticisinin de doğruluğunu onayladığı ALEV Burs İstek Formunun ALEV Yönetimine teslim edilmesi ile yapılır.Mensup Çocukları için ayrılan kontenjan ALEV'in aynı yıl verdiği Üniversite, E.M.L. ve Teknik Lise burs bütçesinin % 10′unu geçemez. Burs talebinin kontenjanı aşması durumunda müracaatlar arasından başarı sıralamasına göre seçim yapılır (Eşitlik halinde; öğrencinin yaşı, anne veya babasının kıdemi ve ailenin gelir düzeyi dikkate alınır.) Bursiyer seçimde Şirketlere göre dağılım ayrıca dikkate alınır.

Ödeme Şekli: Aylık burs miktarı; 2017 – 2018 öğretim dönemi için; lise öğrencileri için 225.-TL/ay ve Üniversite öğrencileri için 250- TL/ay'dır. Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencinin banka hesap numaralarına yapılır.

DR. ALİ MÜMTAZ GÜRSOY VAKFI

Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okut Vakfı Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Okut Vakfı İl: Istanbul Telefon: (216) 348 75 40 Adres: Kırtasiyeci Sok. Ekşioğlu İşhanı No:11 K:2 D:48 Kadıköy / Istanbul

FEVZİ AKKAYA VAKFI

Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı, 1980 senesinden bu yana, teknik liseler ve endüstri meslek liselerinde okuyan, maddi durumu müsait olmayan öğrencilere burs vermektedir.Vakfın burslarından bugüne kadar 50 bini aşkın öğrenci faydalanmıştır.

Vakıf bursları karşılıksızdır ve bursiyerlere mecburi hizmet koşulu öne sürülmemektedir. Ancak, vakfın bursundan yararlanıp iş hayatına atılanlar, kendileri gibi, en az bir Türk gencine destek vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul ederler.

Vakıf, kurucusu Feyzi Akkaya'nın da özel isteği doğrultusunda, daha çok ülkenin geri kalmış bölgelerinde okuyan öğrencilere burs tahsis etmektedir. Bursiyerler arasında kız-erkek ayrımı yapılmamakta, hatta kız öğrencilerin okuyup iş hayatında yer alabilmeleri için, pozitif ayrımcılık yapılmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Fevzi Akkaya Temel Eğitim VakfıFeyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı'nın eğitim burslarından yararlanmak için öğrencilerin aşağıdaki kriterlere sahip olmaları gerekir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları Karakteri ve milli duyguları sağlam olmaları Maddi desteği muhtaç olmaları (Kendisinin veya ailesinin maddi varlığı, öğrenimini imkansızlaştıracak derecede olan) Çalışkan ve başarılı olmaları. Faaliyetlerini öğrenim dışına kaydırmamış ve siyasete karışmamış olmaları Uzun süre okuldan uzaklaştırma cezası almamış olmaları. Sınıf Öğretmenler Kurulu'nca seçilmiş olmaları gerekir.Okul idarecilerinin teklifi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile istisnai hallerde de burs verilebilir.

Burs Kesilme Halleri

Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı'nın eğitim burslarının kesilmesi için, aşağıdaki koşulların oluşması gerekir:Öğrencinin ikmale kalması ve başarı düzeyini düşürmesi,Maddi durumun düzelmesi Başka bir kurumdan burs veya kredi alınması Öğrencinin ders ve ödevlerini yapmaması, özürsüz devamsızlığı sürdürmesi,Öğrencilikle bağdaşmayan okul içi ve dışı faaliyetlerde bulunması Öğrencilik vakarına yakışmayacak halin, öğretim kurumları veya Vakıflar İdaresi'nce tespit edilmesi. Siyasete karışması.Her türlü boykot ve öğretimi engelleyecek faaliyette bulunması. Öğrencilere yasak olan dernek, kulüp ve benzeri yerlere kayıtlı olması veya bu yerlere devam etmesi.Hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olması Okul disiplin kurulunca uzun süreli okuldan uzaklaştırma cezası almasıSağlık nedeni ile Yönetim Kurulu'nun kabul edemeyeceği kadar uzun süreli öğrenime ara vermesi,Her ne sebeple olursa olsun, yanlış beyanda bulunması, Burslar, vakfın Yönetim Kurulu'nun kararı ile kesilir.

Not: Yönetim Kurulu emrindeki Yardım Ödeneği ile burslu öğrencilerden başarılı olanların ciddi netice verecek hastalıklarının tedavi giderleri – başka bir kurum tarafından karşılanmadığı takdirde – karşılanabilir.

FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI

Feyziye Mektepleri Vakfı üstün başarılı öğrencileri ödüllendirerek ve maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilerine ücretsiz okuma hakkı vererek olanaklar ölçüsünde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ücretsiz okuma hakkı, "Feyziye Mektepleri Vakfı Ücretsiz Okutulacak Ve Burs Verilecek Öğrenciler Prosedürü" gereğince Yönetim Kurulu'nun kararı ile değişik oranlarda verilir ve yürütülür.Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak isteyen velilere, başvuru koşulları ve ücretsiz okuma hakkı ile ilgili ayrıntılar Okul Müdürlüğü'nce bildirilir.

- Öğrencilerimize değişik oranlarda Ücretsiz Okuma Hakkı kazandıran üç ayrı uygulama vardır: Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre Vakıfça verilen Ücretsiz Okuma Hakkı,Vakıf Yönetim Kurulu'nca belirlenen esaslara göre maddi durumu yetersiz öğrenciler ile liseye üstün başarı ile giren öğrencilere değişik oranlarda verilen Ücretsiz Okuma Hakkı,Ulusal ve Uluslararası Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Alanında Üstün Başarı Gösteren Öğrencilere ilgili Prosedür ve Yönergelerde belirlenen esaslara göre değişik oranlarda verilecek Ücretsiz Okuma Hakkı.



İZZET BAYSAL VAKFINDAN BURS ALABİLME ŞARTLARI

1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran birinci öğretim lisans öğrencilerine vakfımız tarafından burs verilmektedir.

2. Bölüm birincilerinden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu'lu bir öğrenciye daha vakfımız burs vermektedir. Bu öğrencilerin, Bolu Merkez İlçe veya diğer İlçe ve köylerinde doğup, buraların nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

RUMELİ EĞİTİM VAKFI

Vermiş olduğu burs kategorileri Üstün Başarı Bursları - Yüksek Öğrenim Bursları- Yüksek Lisans Bursları Doktora Bursları - Başta Rumeli kökenli ve şehit ailelerinin orta dereceli okullardan mezun olup maddi yetersizliklerden dolayı üniversite veya yüksek okulllarda okuma olanağından mahrum kalan öğrencilerin her türlü eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için burs vermekteyiz.Okudukları okullarda parmakla gösterilecek şekilde başarılı olan Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmek, maddi ve manevi yönden de destek olmak amacı ile üstün başarı bursları vemekteyiz.Burs Şartları Rumeli Eğitim Vakfı burslarından sadece Rumeli kökenli ve şehit ailelerin çocukları faydalanabilir. Burs imkanlarından yararlanabilmeniz için herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamanız gerekmektedir. Başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilen öğrencinin Eğitim Bursu iptal edilir.

ŞAHİNLER VAKFI BURSU

Mali durumu çok zayif olan belgeleyen ögrencilere burs veren vakif, hazirlik veya 1. sinif ögrencileriyle üniversite okuyan kardesleri olanlara tip, hukuk ve mühendislik fakülteleri ögrencilere öncelik veriliyor. Burs, bir ögretim yil botunca ve 9 aylik süre ile veriliyor.

TADEV TADEV üniversite öğrencilerine 1995 yılından itibaren karşılıksız burs vermek üzere çalışmalar yapmaktadır.