ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler 11-12 Mayıs'ta bahar dönemi final sınavına katıldılar. Kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler sonuçlarını merak ediyor. Peki, ATA AÖF final sınavıs sonuçları nasıl görüntülenir? ATA AÖF sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI

11-12 Mayıs'ta uygulanana ATA AÖF final sınavı sonuçları obs.atauni.edu.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Öğrenciler ilgili adrese giriş yaptıktan sonra sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

OBS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 17:00'a kadar kuruma iletebilecekler.

Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacak.