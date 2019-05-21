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  • 21.05.2019 16:49
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 09:27

? 2019 YKS TYT AYT yapılacak?

YKS sınav yerleri, sınava katılacak öğrencilerin gündeminde. Üniversite sınavına hazırlanan ÖSYM'den gelecek müjdeli habere gözlerini çevirdi. Mayıs ayının sonlarına gelinirken YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Peki, ? 2019 YKS TYT AYT yapılacak?

YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteye geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Üniversite hayali ile sınava başvuru yapan öğrenciler sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2019 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

2019 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş yerlerinin sınavdan 1-2 hafta önce açıklandığı biliniyor. Bu bilgiye göre, 2019 YKS sınav yerlerinin 3-7 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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