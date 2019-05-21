Milyonlarca öğrenci 14 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline merhaba diyecek. Karne gününde takdir-teşekkür belgesi alacak öğrenciler ise e -okul'dan hesap yapmaya başladı bile. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan yönetmelik değişimiyle birlikte takdir teşekkür hesaplama işleminde de bazı farklılıklar meydana geldi. Takdir alma 2018-2019 puanı kaç oldu, karne notu kaç puan olan takdir belgesi alabilir? Yazılı ve sözlü sınavlarda elde ettikleri başarıları baz alarak takdir teşekkür hesaplama işlemini yapacak olan öğrenciler, bu bilgileri E Okul girişi ile elde edebilecek. Peki 2018-2019 Takdir Teşekkür hesaplama 2019 5-6-7-8-9-10-11 sınıf Taktir Teşekkür alma puanı karne ortalaması nasıl hesaplanır? Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

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E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİNDE YENİ SİSTEM

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin derslerde göstermiş oldukları performans sonucunda alacakları notlar ve bu notlara karşılık gelen dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığında olanlar orta,

50,00 – 59,99 puan aralığında olanlar geçer,

0 – 49,99 puan aralığında olanlar geçmez olarak kabul edilir.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

10 GÜNLÜK DEVAMSIZLIK DURUMUNDA AİLEYE YAZI GİDECEK

Yeni yönetmelik değişikliğinde yer alan bir diğer husus ise 10 günlük mazeretsiz devamsızlık oldu. Değişikliğe göre 10 gün ve üzerinde mazeretsiz devamsızlık ve toplamda 30 gün devamsızlığına sahip olan öğrenciler, başarısız sayılarak ailelerine bildirilecek.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş için birçok erişim yöntemi bulunmaktadır. Masaüstü bilgisayarla sağlanabilen erişimin yanı sıra cep telefonlarında yer alan tarayıcılar, tabletler ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan mobil uygulama üzerinden de giriş yapılabilmektedir.

TC Kimlik Numarası ve öğrenci numarasıyla kolayca giriş yapılabilen E Okul sisteminde, öğrenciye ait sınıf ve şube bilgilerine hakim olmak da önem arz ediyor. Sistem, sınıf, şube, doğum yeri gibi güvenlik sorusu sorabilmektedir.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

e OKUL NEDİR NASIL ÇALIŞIR

Bu sistem sayesinde veliler öğrenciler ile ilgili bir çok veriye ulaşabiliyor. Sınav notları devamsızlık merkezi sınav başarıları ve nakil işlemleri gibi şeyler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2019 ile yapılabilmekte. e-okul ile bir öğrencinin okula kaydından mezuniyetine kadar olan bütün süreci içinde barındırır.

e-okul ile veliler okul tarafından veya öğretmenler tarafından kendilerine yapılan duyurulara ulaşabilir, ders programları derslere giren öğretmenler gibi bilgilere ulaşabilir, sınav tarihleri öğrencinin yaptığı devamsızlıklar gibi şeyler öğrenilebilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA

İşte hem 5, 6, 7, 8. sınıf ortaokul öğrencileri hem de 9, 10, 11, 12. sınıf lise öğrencileri için takdir teşekkür hesaplama yöntemi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puanı sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ 2019 GİRİŞ YAPMA

Öğretmen ve idareciler E-Okul yönetim bilgi sistemi ile öğrencilerin ve okul bilgilerinin çok daha etkin ve merkezi bir sistemde yönetimi, girişi ve düzenlemesi gibi işlemleri daha pratik şekilde gerçekleştirebilmeleri sağlanırken E-Okul veli bilgilendirme sistemi ise çocuğunuz ile ilgili olan güncel eğitim bilgilerine pratik şekilde ulaşabilmenize yardımcı oluyor. E-Okul yönetim bilgi sistemi ile öğretmen ve idareciler tarafından okul ve öğrenci bilgilerinin merkezi bir sistem içerisinde hatasız ve güncel olarak düzenlenebilmesine yardımcı oluyor. Dijital ortamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan E-Okul yönetim bilgi sistemi girişi, internet dünyasında bulunan E-Okul internet sayfasında öğretmen ve idareci giriş bölümünden yapılabiliyor.

E-Okul yönetim bilgi sistemi girişi işlemleri öğretmen ve idarecilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen 'kullanıcı adı' ve 'şifre' bilgilerini girerek yapılabiliyor. Öğretmen ve idareciler E-Okul yönetim bilgi sistemi ile birlikte idareciler okula dair öğrenci dosyası girişi, düzenlemesi ve güncellemesi, öğrenci fotoğraf girişi ve güncellemesi, nakil kaydı işlemleri, kayıt işlemleri, gelişim raporları, haftalık ders programı hazırlığı ve derslere giren öğretmen bilgisi gibi işlemler gerçekleştiriliyor. E-Okul yönetim bilgi sistemi içerisinde öğretmenler ise öğrencilerin not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, gelişim raporları ve performans notları gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK

2018 - 2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) takvimine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

1 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatil ise 9 gün sürecek. Yani öğrenciler 10 Haziran'da yeniden ders başı yapıp 14 Haziran'da karnelerini alarak, yaz tatiline çıkacak.