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  • 22.05.2019 09:58
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 17:13

alma puanı karne ortalaması 2018-2019

Karnelerin alınmasına 2018-2019 yılı ders yılının ikinci yarısının bitmesine artık sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci Cuma günü karne alacak. Karnelerin yanı sıra öğrenciler yıl içindeki başarıyı tescilleyen takdir ya da teşekkür belgeleri de alacak.

2018-2019 Takdir Teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrenci Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline merhaba diyecek. Karne gününde takdir-teşekkür belgesi alacak öğrenciler ise e -okul'dan hesap yapmaya başladı bile. Bu yıl 'nca yapılan yönetmelik değişimiyle birlikte takdir teşekkür hesaplama işleminde de bazı farklılıklar meydana geldi. Takdir alma 2018-2019 puanı kaç oldu, karne notu kaç puan olan takdir belgesi alabilir?

E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİNDE YENİ SİSTEM

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin derslerde göstermiş oldukları performans sonucunda alacakları notlar ve bu notlara karşılık gelen dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar pekiyi,
70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar iyi,
60,00 – 69,99 puan aralığında olanlar orta,
50,00 – 59,99 puan aralığında olanlar geçer,
0 – 49,99 puan aralığında olanlar geçmez olarak kabul edilir.

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