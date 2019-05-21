Milyonlarca öğrenci 14 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline merhaba diyecek. Karne gününde takdir-teşekkür belgesi alacak öğrenciler ise e -okul'dan hesap yapmaya başladı bile. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan yönetmelik değişimiyle birlikte takdir teşekkür hesaplama işleminde de bazı farklılıklar meydana geldi. Takdir alma 2018-2019 puanı kaç oldu, karne notu kaç puan olan takdir belgesi alabilir?

E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİNDE YENİ SİSTEM

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eylül ayında yayımladığı yönetmelik değişikliğine göre takdir teşekkür hesaplama işleminde devamsızlık boyutu önem kazanacak. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin derslerde göstermiş oldukları performans sonucunda alacakları notlar ve bu notlara karşılık gelen dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığında olanlar orta,

50,00 – 59,99 puan aralığında olanlar geçer,

0 – 49,99 puan aralığında olanlar geçmez olarak kabul edilir.