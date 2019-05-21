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  • 21.05.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 11:06

ipucu sorusu: Toplum Gönüllüsü gençlerin etkinliklerle kutladığı haftanın adı nedir? 21 Mayııs

ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 12.30'da yapılacak yarışma için ipucu sorusu Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan geliyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından Türkiye'de etkinliklerle kutlanan ve 19 Mayıs'ı kapsayan haftanın adı ipucu sorusunda soruldu. Peki, Toplum Gönüllüsü gençlerin etkinliklerle kutladığı haftanın adı nedir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Mobil canlı bilgi yarışması Hadi'nin 12.30'da başlayacak yarışması için ipucu sorusu Hadi'nin resmi Instagram hesabından yayınlandı. İpucu sorusu Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan geliyor. Peki, Toplum Gönüllüsü gençlerin etkinliklerle kutladığı haftanın adı nedir? İşte 21 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (21 MAYIS 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan geliyor. Toplum Gönüllüsü gençlerin tüm Türkiye'de etkinliklerle kutladığı ve 19 Mayıs'ı da kapsayan haftanın adı nedir?" denildi.

İşte cevabı...

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