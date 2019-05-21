Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Mobil canlı bilgi yarışması Hadi'nin 12.30'da başlayacak yarışması için ipucu sorusu Hadi'nin resmi Instagram hesabından yayınlandı. İpucu sorusu Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan geliyor. Peki, Toplum Gönüllüsü gençlerin etkinliklerle kutladığı haftanın adı nedir? İşte 21 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (21 MAYIS 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan geliyor. Toplum Gönüllüsü gençlerin tüm Türkiye'de etkinliklerle kutladığı ve 19 Mayıs'ı da kapsayan haftanın adı nedir?" denildi.

İşte cevabı...