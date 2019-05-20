YKS sınav yerleri, sınava sayılı gün kala araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son viraja girildi. Üniversite sınavları için hazırlıklarına devam eden öğrenciler sınava girecekleri yerleri merak ediyor. Öğrenciler, YKS adıyla gerçekleştirilen üniversiteye giriş sınavından aldıkları puan ile geleceklerini belirleyecek. Peki, 2019 YKS sınavı ne zaman? YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Bir önceki sınavlara baktımızda sınav giriş yerleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde açıklanıyor. Buna göre, 2019 YKS sınav yerlerinin 3-7 Haziran'da açıklanması bekleniyor.