e-okul.meb.gov.tr: e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ taraa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir. E Okul sisteminde yer alan VBS ile ayrıntılı bilgi edinebiliyor. Peki e Okul'a nasıl girilir? e Okul VBS ve diğer ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giderek öğrencinin t.c. kimlik numarası, öğrencinin okul numarasını sisteme girerek Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir.

E okul sistemi en sık kullanılma nedenlerinden biri sınav sonuç bilgisi. Hem bir sonraki sınava daha iyi hazırlanmak isteyen öğrenciler hem de karne dönemi kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen veliler sınav sonuçlarını sık sık e Okul üzerinden kontrol ediyor. e-okul üzerinden sınav sonucu sorgulaması yapmak için;

Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, Devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir.

2019 DEVAMSIZLIK GÜNÜ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemi veliler ve öğrenciler için büyük kolaylık sağladı.

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş sağladıktan sonra ise sağ tarafta yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada istenilen bilgiler ise T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodudur. Bu bilgiler doğru girildiği zamab ikinci aşamaya geçiliyor.

E-Okul sisteminin ikinci aşamasında ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Aynı zamanda öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bilgiler doğru girildiği zaman sistem açılır.

E-OKUL ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİYOR?

E-Okul şifre alma ve değiştirme işlemleri de bir kaç işlem ile yapılmaktadır. Aşağıda yer alan adımları izleyerek e-okul şifresi alarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şöyle giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Sonrasında ise bir ekran gelecektir ve burada; 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler yer alır.

Devamında tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıklayınız.

E-OKUL SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR NEDİR?

Sınav sonuçlarını öğrenmek

Haftalık ders programını öğrenebilir

Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

Sınav tarihlerini öğrenebilir

Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

E-OKUL'DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

Veliler ve öğrenciler sistem üzerinden yapılan duyuruları da görebilir ve öğrencinin geçmiş yıl bilgilerine erişim sağlayabilir. Bu bilgiler dışında öğrenciler E-Okul ile dönem sonunda takdir-teşekkür hesaplaması da yapabilir. Hesaplama yapabilmek için, öğretmenlerin sisteme tüm ders notlarını yüklemiş olması gereklidir. Notlar sisteme yüklendikten sonra yıl sonu başarı puanına bakılır. Yıl sonu başarı puanı öğrencinin teşekkür belgesi ya da takdir belgesi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı 70,00- 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 puan aralığında olanlar da takdir belgesi alır

E-Okul üzerinden öğrenciler ve veliler tarafından ulaşılabilecek bilgiler;

- Haftalık ders programı

- Devamsızlık bilgisi

- Sınav tarihleri

- Alınan belgeler

- Okunan kitaplar

- Yıl sonu notları

- Davranış notları

- Nakil durumu

- Şubenin yazılı ortalamaları

- Diploma puanı

- Sınav bilgileri

- Pansiyon yemek menüsü

- Pansiyon zaman çizelgesi

- Pansiyon devamsızlık bilgisi

- Pansiyon izin bilgileri

2.DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

2.dönem 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başladı. 2018 - 2019 2. kanaat dönemi, 14 Haziran 2019 Cuma günü bitecek.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platform üzerinde yer alan E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayfası üzerinden veliler, çocuklarının okuldaki durumlarına ilişkin olarak güncel ve ayrıntılı bilgiler alabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dijital platform üzerinde oluşturulan bu E-Okul sistemi üzerinden veliler çocuklarının okul durumuna ilişkin bilgi alabilmek için okula gitmeye vakit ayırmakta zorlanıyor ve vakit bulamıyor.Bulunduğu her yerden sadece internete bağlanarak dakikalar içerisinde çocuklarının okul durumunu inceleyebilmelerine yardımcı oluyor. Böylelikle velilerin, çocuklarının okulda ihtiyaç duyduğu ilgi ve desteği en etkin şekilde oluşturabiliyor. E-Okul sisteminin giriş sayfasına erişim sağlanabiliyor olması velilerin evde veya ofiste gibi hayatın her alanında internete bağlanarak, çocuklarının okuldaki güncel durumları ile ilgili olarak bilgi almalarına yol açıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sanal eğitim portalı E-Okul sisteminde yer alan öğrenci bilgileri öğretmenler tarafından E-Okul yönetim bilgi sistemi sayfası üzerinden düzenli olarak girilerek, güncel halde tutuluyor. Böylelikle artık Türkiye'de öğrenci bilgilerinin karışıklığı gibi bir durum ile karşı karşıya kalınmayan modernize bir yapı uygulanmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde veliler artık internete bağlanabildiği her yerden çocukların not bilgisi ve devamsızlık bilgisi gibi önem arz eden bilgilerine erişim sağlayabiliyor olması nedeni ile okula gitmek zorunda kalmadan çocukların en güncel eğitim durumlarını inceleyebilme imkanına sahip olabiliyor. Dijital platform üzerinde yer alan E-Okul veli bilgilendirme sistemi içerisinde her eğitim günü sonunda öğrencilerin eğitim dosyalarında güncelleme yapılarak, dosyanın her zaman güncel kalması ve böylelikle de velilerin internet üzerinden çocuklarının eğitim bilgilerinin en güncel halini görüntüleyebilmesi sağlanabiliyor. Bu sebeple de günümüzün modern eğitim sistemi içerisinde E-Okul sisteminin oldukça önemli bir konumu bulunuyor. Özellikle de öğrencilerin dönem ve yıl sonunda aldıkları karneler dahi internet üzerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul sisteminde karne bilgisi sayfasında velilere sunuluyor.

Dijital platform üzerinde son derece pratik bir şekilde şifresiz olarak giriş yapılabilen E-Okul veli bilgilendirme sisteminde not bilgisi, karne bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı, alınan dersler, derslere giren öğretmenler, sınav tarihleri, sınav sonuçları, sözlü notları ve başarı belgesi bilgileri öğrenilebiliyor. Dijital platform üzerinde e-okul.meb.gov.tr adresinden doğrudan erişim sağlayabildikleri E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayfasında giriş işlemlerini ise çocuklarının T.C. kimlik numarası ve okul numarası bilgileri ile birlikte sayfa içerisindeki güvenlik kodu karakterlerini girerek, sisteme giriş yapabiliyor. Veliler ayrıca E-Okul veli bilgilendirme sistemi içerisinde çocuklarının genel başarı durumunu gösteren şube ortalaması grafiğine ve geçmiş yıllara ait eğitim bilgilerine de kolay bir şekilde ulaşabilme imkanına sahip olabiliyor.