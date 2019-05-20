AÖF final sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖF final sınavına katılarak mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi daha önceden final tarihini duyurmuş, geçtiğimiz gün sınav giriş belgelerini yayınlamıştı. Peki, AÖF final tarihi ne zaman? AÖF final sınavı giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

AÖF FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

2018-2019 AÖF final sınavı 25-26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak. Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav giriş belgeleri geçtiğimiz gün yayınlandı. Adaylar Anadolu Üniversiesi'nin resmi internet adresi üzerinden sınav yerlerini öğrenebilecekler. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

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AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Bu sene AÖF üç ders sınavı 27 Temmuz 2019'da yapılacak.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83-- AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76-- BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70-- BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65-- BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60-- CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55-- CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49-- CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45-- DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39-- DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)