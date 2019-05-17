2019-2020 eğitim-öğretim yılı öğretmen ek ders ücretleri net/brüt ne kadar? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelinin uygulanmasına ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla kasım ve nisan aylarında uygulanacak ara tatiller öğretmenler için mesleki çalışma dönemi kabul edileceğinden ek ders ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini de yeni baştan planlayan Bakanlık, bu doğrultuda yeni bir mesleki çalışma planı hazırlıyor. Bakanlık tarafından yayımlanacak mesleki çalışma takviminde tüm dönemlere ait çalışma alanları ve faaliyet planları yer alacak. Yeni çalışma takvimi, gelecek eğitim-öğretim yılı itibarıyla tüm okul türlerinde ve aynı anda uygulanmaya başlayacak, takvime yönelik herhangi bir pilotlama süreci olmayacak.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı öğretmen ek ders ücretleri

Öğretmenlerin haftalık ders programı dışında ekstradan verdikleri dersler ek ders olarak öğretmenlere ek bütçe sağlamaktadır. Her ne kadar öğretmenlerin maaşlarına ek olarak girdiği ders saatine göre ödeme yapılsa da ek ders alımı belirli bir saate kadar uyarlanmış ve sınırlıdır. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlere maaş karşılığı dışında girdikleri ders saati ve tuttukları nöbet için ek ders ücreti ödemesi yapılıyor. Bu ücret her 6 ayda bir yapılan zamlarla değişmektedir.

Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlere ek ders görevi verilebilmektedir. Ek ders görevi karşılığında verilecek ücretin miktarı ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili mali yıl bütçe kanunu ve ilgili dönem toplu sözleşmesinde yer alan hükümler ile aylık katsayısı esas alınarak belirlenmektedir. Öğretmenlerin ek ders görevi karşılığında verilecek ücretin miktarı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili mali yıl bütçe kanunu ve ilgili dönem toplu sözleşmesinde yer alan hükümler ile aylık katsayısı esas alınarak belirlenmektedir. Ek derslere uygulanan zam miktarı memur toplu sözleşmesi ile belirlenmektedir. Memur maaş zammına uygulanan zam oranı aynı oranda öğretmen ek ders ücretine de uygulanmaktadır.

Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor. Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2019 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek. Ek ders, öğretmenlerin maaş karşılığı girdiği derslerin üzerinde derse girdiklerinde aldığı ücrete denir.

Öğretmenler maaşlarının karşılığı haftada 15 saat derse girmektedirler. Bu 15 saat girdikleri dersin ücretini maaş olarak alırlar. Bu 15 saatin üzerinde derse giren, sınıf öğretmenliği olan ve sosyal kulüp görevi olan öğretmenler ilave ek ders ücreti alırlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 yılında öğretmenlerin maaş karşılığı okuttuğu ders dışında okutacakları dersler için ödeyeceği brüt ve net ek ders ücretleri belli oldu. Ek ders ücretleri özetle gündüz öğrenimi için 140, gece öğrenimi için 150 katsayısının maaş katsayısı ile çarpımı miktarınca ödenmektedir. Çıkan miktardan gelir ve damga vergisi kesilmektedir.



NASIL ÖĞRETMEN OLUNUR?

Öğretmen olabilmek için öncelikle adayların ilkokul, ortaokul, lise eğitimlerini tamamlamalı ve üniversiteleri Eğitim Fakülteleri ya da Fen Edebiyat Fakültelerini kazanmaları gerekmektedir. Eğitim Fakültelerini kazanan öğretmen adayları diplomalarını aldıklarında önlerinde öğretmen olmak için engelleri kalmamakta olup Fen Edebiyat Fakültelerini bitirenler formasyon derslerini alması gerekmektedir.

Yine üniversitelerin diğer fakültelerini bitiren adaylarda öğretmen olabilmektedir ancak bu adayların öğretmen olabilmeleri için yine formasyon derslerini alması gerekmektedir. Tüm eğitimler bittikten sonra adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS, Eğitim Bilimleri ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT'ye girmektedir. Daha sonra MEB'in açtığı kadrolara başvuru yapan adaylar mülakatlara tabii tutulmakta ve tüm bu adımlardan başarılı olanlar MEB bünyesinde öğretmen olmaktadır.