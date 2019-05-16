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  • 16.05.2019 16:15
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 16:15

sınavları ne zaman? 2019 Bahar dönemi final sınavı çıktı nasıl alınır?

sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan AÖF bahar dönemi final sınavının, sınav giriş belgeleri yayınlandı. Öğrenciler sınavlara hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınava giriş belgelerini görüntülemek istiyorlar. Peki, ? 2019 AÖF bahar dönemi final sınavı sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler final sınavlarına hazırlanıyor. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltebilmek için sınavda ter dökecek olan öğrenciler, AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden sınava girecekleri yerleri görüntüleyebilecekler. Adayların sınava giderken sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, 2019 AÖF sınavları ne zaman? AÖF final sınavı hangi tarihte? AÖF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvime göre, AÖF bahar dönemi final sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgeleri geçtiğimiz gün yayınlandı. Adaylar Anadolu Üniversiesi'nin resmi internet adresi üzerinden sınav yerlerini öğrenebilecekler. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Bu sene AÖF üç ders sınavı 27 Temmuz 2019'da yapılacak.

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