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  • 15.05.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 09:44

'den uyarı geldi! başvuruları için bugün son gün

Kamu Personel Seçme Sınavı () A Grubu ve Sınavı başvuru işlemleri bugün sona eriyor.

ÖSYM'den uyarı geldi! Bugün son gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () Twitter'dan yapılan duyuruya göre, sınava internet aracılığıyla yapılacak bireysel başvurular, bugün saat 23.59'da sona erecek.

Bu doğrultuda, 2019- Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri Sınavları 14 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 21 Temmuz'da, Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da yapılacak.

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