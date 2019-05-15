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  • 15.05.2019 12:58
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 12:58

MEB takvimi: 2018 ve 2019 yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenvi ve velileri bu soruya yanıt ararken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması geldi. Bakan Selçuk, açıklamasında Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacağını söyledi. Peki, bu sene okullar ne zaman kapanıyor? 2019-2019 yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak? Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin okulların kapanacağı tarihe yakın olması nedeniyle öğrenciler ve velileri 'Okullar erken mi kapanacak' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bu sene okullar ne zaman kapanıyor? 2018-2019 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

BU SENE OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu sene okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

Öğrenciler ve velileri yaz tatilinin bayram tatili ile birleştirilmesi yönünde isteklerini dile getiriyorlar. Ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sene okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

Bakan Selçuk'un açıkladığı yeni yaz tatili sistemi için diğer sayfaları ziyaret edin...

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