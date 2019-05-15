Okullar ne zaman kapanacak? Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin okulların kapanacağı tarihe yakın olması nedeniyle öğrenciler ve velileri 'Okullar erken mi kapanacak' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bu sene okullar ne zaman kapanıyor? 2018-2019 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

BU SENE OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu sene okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

Öğrenciler ve velileri yaz tatilinin bayram tatili ile birleştirilmesi yönünde isteklerini dile getiriyorlar. Ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sene okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.