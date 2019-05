KPSS başvuru son gün... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafındn yayınlanan takvime göre 3 Mayıs'ta başlayan başvurular bugün tamamlanacak. ÖSYM'nin açıkladığı kılavuza göre, bu yıl KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) alanlarında gerçekleştirilecek. Peki, KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

2019 KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler. İnternet üzerinden başvurular yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl için ÖSYM tarafından belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı ücretileri şu şekilde;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

Peki, başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte cevabı...

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

2019 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

2019 yılında KPSS başvuru ve snav tarihleri şu şekilde olacak:

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Başvuru tarihi: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019 - 28.05.2019 23:59

Sınav tarihi: 14.07.2019

Sonuç tarihi: 29.08.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ)

Başvuru tarihi: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019 - 28.05.2019 23:59

Sınav tarihi: 20.07.2019 (1. oturum) - 21.07.2019 (2. oturum)

Sonuç tarihi: 29.08.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi

Başvuru tarihi: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019 - 28.05.2019 23:59

Sınav tarihi: 28.07.2019

Sonuç tarihi: 29.08.2019

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.